10:42 (мск), источник: Комсомольская правда
«Разуй глаза»: как журналистка «Комсомолки» стала на один день незрячей и вслепую прогулялась по городу
Журналистка «Комсомолки» прогулялась по Самаре «лишившись» зрения.
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Ежегодно в России примерно 45 тысяч человек становятся инвалидами из-за проблем со зрением. Число слабовидящих и незрячих людей в нашей стране превышает 210 тысяч человек. 13 ноября — Международный день слепых, призванный обратить внимание на проблемы людей с полной или частичной потерей зрения. Журналистка «Комсомолки» решила выяснить, возможна ли банальная прогулка по Самаре, если ты ничего не видишь.
Не увидела, кто помог
Первой локацией в незрячей прогулке стал фонтан на ул. Осипенко. Добравшись до пункта назначения, я завязала глаза плотным шарфом. Когда все погрузилось в кромешную темноту, честно признаюсь, стало как-то не по себе. Маршрут лежал до станции метро «Алабинская», поэтому мне предстояло пройти несколько лестниц.
Поначалу моя походка была уверенной, но потом, пару раз запутавшись в собственных ногах, она просто-напросто улетучилась. Опираясь на что только можно, я добрела до перил. Одна, две, три… Кажется, будто эта лестница бесконечна. Привыкнув к темноте, я стала ориентироваться на слух и тактильные ощущения. Влажные от дождя перила стали в сотню раз холоднее и неприятнее, а шум от машин будто бы оглушал. Пройдя 15 ступеней и бредя на ощупь до метро, на удивление я ни в кого даже не врезалась. Дверь в метрополитен мне помог открыть какой-то человек. Коллега, сопровождавшая меня, сказала, что это был молодой парень и, цитирую: «крайне симпатичный», ну что же, быть может, это еще один метод знакомства.
Врезалась в стену и потерялась в метро
Благодаря этому эксперименту я поняла, что метро — бесконечное количество туннелей и всевозможных препятствий, а ведь я даже не спускалась к поездам. Опираясь о стены и идя буквально на ощупь, я потерялась. В памяти всплывали картинки, куда и как идти, но в подобном состоянии казалось, что мозг тебя обманывает. Единственное, что помогло — звук поездов, от которого нужно было уходить в противоположную сторону. Бинго! Я слышу улицу. Нужно подняться наверх и, о нет, опять эти лестницы.
Всего я насчитала около 30 ступеней. Когда перила заканчивались — в ход шли руки, которые я вытягивала до ощущения следующего препятствия. В этот раз двери мне никто не придержал, поэтому я почти вмазалась в стену (немного перепутала где вход, с кем не бывает).
Испытание на светофоре
Чтобы добраться до набережной, нужно пройти вдоль аллеи и спуститься вниз. Дорога состояла из зигзагов и недовольных возгласов прохожих, которым приходилось меня обходить стороной.
— Господи, глаза разуй, — пробурчал, проходя мимо меня, кто-то.
Обидно как-то. Пару раз я умудрялась вляпаться в грязь на газоне, но хотя бы нигде не поскользнулась (спасибо плюсовой температуре).
Добравшись до лестницы на Осипенко, 2, я поняла, что придется худо.
— Тут перил нет, будь аккуратнее, — предупредила меня Света.
Пришлось найти опору в каменном ограждении, которое находится на уровне ниже бедер. Согнувшись в три погибели, еле нащупывая ступени, я дошла до светофора. Честно, пока ждала зеленый, ладошки вспотели. Слышу сигнал для перехода проезжей части — надо идти. Обстановка на улице была совершенно обычной, но мне было страшно уйти в сторону и врезаться в машину, либо же и вовсе свинтить на середину дороги. Спойлер — мне повезло, я добралась живой. Правда, пока шла, казалось, что эти 30 секунд длятся в пять раз дольше, а пешеходный переход — спортивная дорожка, которая никогда не закончится.
На набережной все прошло гладко. Я решила пройтись до Ладьи, поэтому просто шла прямо-прямо. Гололеда мне посчастливилось избежать, но все равно было ощущение, будто бы я плыву в космосе. Каждый шаг нащупывался, а поступь была сверхосторожной.
Добравшись до финального пункта, я сняла повязку. Свет слепил глаза, а в голове у меня была одна мысль — как тяжело в нашем мире быть незрячим. Отсутствие удобных поручней, ощутимых указателей, бесконечные лестницы — минимум неудобств, которые мне сегодня пришлось испытать.
Оказалось, что люди, лишенные возможности воспринимать визуальную информацию, — настоящие герои. Не каждый прохожий может банально придержать дверь, что уж тут говорить, чтобы перевести через дорогу либо через сотню ступенек. Конечно, в помощь незрячим есть светофоры с звуковым сигналом, шрифт Брайля используют в некоторых кафешках, но, кажется, будто бы проблема — в восприятии общества людей с ограниченными возможностями.