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12:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Калининграде обещают снег: автомобилисты готовятся ко Дню жестянщика

КАЛИНИНГРАД, 13 ноября, ФедералПресс. Золотая осень в самом западном регионе России грозит смениться белым утренним безмолвием. На этой неделе синоптики обещают нулевые температуры и снег. В российские регионы, как правило, зима приходит неожиданно — в автосервисах готовятся к наплыву желающих сменить летнюю резину на зимнюю, а также к мелкому или крупному кузовному ремонту. Сбудутся ли прогнозы, станет известно позднее — в начале недели температура воздуха от +9 °С днем до +3 °С ночью.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +11° 1 м/с 47% 767 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "ФедералПресс"

«17 ноября ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем +1..+3°, ветер восточный, умеренный», — пишут «Метеовести».

Во вторник, 14 ноября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; днем +3..+5°С, ветер слабый.

В среду переменная облачность и небольшой дождь; ночью и днем +7..+9°С, ветер юго-западный, умеренный.

В пятницу в течение суток возможна переменная облачность и осадки.

Специалисты «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что снег может выпасть из-за влияния Арктики: «от Гренландии до Скандинавии “протянется гребень антициклона с арктическим воздухом, который принесет на север Европы устойчивые морозы”.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что синоптик Вильфанд раскрыл, как изменится погода в регионах на следующей неделе.

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