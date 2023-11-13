12:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
В Калининграде обещают снег: автомобилисты готовятся ко Дню жестянщика
КАЛИНИНГРАД, 13 ноября, ФедералПресс. Золотая осень в самом западном регионе России грозит смениться белым утренним безмолвием. На этой неделе синоптики обещают нулевые температуры и снег. В российские регионы, как правило, зима приходит неожиданно — в автосервисах готовятся к наплыву желающих сменить летнюю резину на зимнюю, а также к мелкому или крупному кузовному ремонту. Сбудутся ли прогнозы, станет известно позднее — в начале недели температура воздуха от +9 °С днем до +3 °С ночью.