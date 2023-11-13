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11:29 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Красноярск стал лидером по количеству любителей фастфуда

Красноярск оказался лидером в России по числу любителей уличной еды или фастфуда.

Источник: Freepik

Об этом говорит исследование «Авито работа» и сети «Бургер Кинг». Опубликованные данные прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лидером по числу любителей фастфуда в России оказался Красноярск. Среди участников исследования 51% высказался за то, что предпочитает отведать уличную еду.

«Конечно, в современном ритме хочется меньше времени тратить на приготовление пищи, а фастфуд — это быстро, вкусно и не слишком дорого. Именно по этой причине гамбургеры и шаурма пользуются такой популярностью», — отметили в Роспотребнадзоре.

Однако у гамбургеров с шаурмой и прочего фастфуда есть неприятное свойство. Это высококалорийная еда, она может привести к развитию ожирения и других болезней. Трансжиры, которые содержаться в уличной пище, развивают проблемы с печенью, сердечно-сосудистой и эндокринной системами. Большое количество сахара может привести к набору веса и диабету.

«Конечно, мы понимаем, что иногда нестерпимо хочется съесть какую-нибудь подобную “вредность”, но старайтесь свести такие желания на самый минимум», — дали совет специалисты.

Ранее депутаты призвали ставить красноярской шаурме оценку в звездах.

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