11:29 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Красноярск стал лидером по количеству любителей фастфуда
Красноярск оказался лидером в России по числу любителей уличной еды или фастфуда.
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Об этом говорит исследование «Авито работа» и сети «Бургер Кинг». Опубликованные данные прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Лидером по числу любителей фастфуда в России оказался Красноярск. Среди участников исследования 51% высказался за то, что предпочитает отведать уличную еду.
«Конечно, в современном ритме хочется меньше времени тратить на приготовление пищи, а фастфуд — это быстро, вкусно и не слишком дорого. Именно по этой причине гамбургеры и шаурма пользуются такой популярностью», — отметили в Роспотребнадзоре.
Однако у гамбургеров с шаурмой и прочего фастфуда есть неприятное свойство. Это высококалорийная еда, она может привести к развитию ожирения и других болезней. Трансжиры, которые содержаться в уличной пище, развивают проблемы с печенью, сердечно-сосудистой и эндокринной системами. Большое количество сахара может привести к набору веса и диабету.
«Конечно, мы понимаем, что иногда нестерпимо хочется съесть какую-нибудь подобную “вредность”, но старайтесь свести такие желания на самый минимум», — дали совет специалисты.
Ранее депутаты призвали ставить красноярской шаурме оценку в звездах.