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11:05 (мск), источник: Живем в Нижнем

Нижегородская ученица распылила в школе перцовый баллончик и сорвала уроки

Из-за этого пострадала одна школьница.

Девятиклассница из Нижнего Новгорода распылила прямо в школе перцовый баллончик, из-за чего пришлось эвакуировать всех учеников. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

Девочка принесла в школу баллончик «Антидог». Вместе с подружкой они решили распылить его ради шутки на первом этаже школы. После этого учителя немедленно эвакуировали из здания почти 600 учеников. Позже одна из семиклассниц пожаловалась на плохое самочувствие; бригада скорой помощи увезла девочку в больницу.

Двух подружек, распыливших «Антидог», задержали. На маму девочки, принесшей баллончик в школу, сотрудники ПДН составили протокол о невыполнении родительских обязанностей.

Ранее мы писали, что 10 ноября эвакуировали нижегородскую школу № 134.

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