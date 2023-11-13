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11:54 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Литр бензина подешевел в Хабаровском крае

В Хабаровском крае цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 незначительно снизились.

Источник: МК.RU Хабаровск

По данным Хабаровскстата на 13 ноября 2023 года, стоимость этого топлива в октябре составила 52,42 и 54,99 рубля соответственно. Месяцем ранее стоимость топлива была 52,53 и 55 рубля.

Отмечается удорожание бензина марки АИ-98 и выше и дизельного топлива. В октябре 2023 года стоимость была 61,49 рубля и 66,45 рубля соответственно. В сентябре 2023 года стоимость была 60,4 рубля и 65,99 рубля соответственно.

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