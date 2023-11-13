11:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Минлес Иркутской области закупит беспилотники на 73,5 млн рублей в 2024 году
Министерство присоединится к новому региональному проекту по приобретению БПЛА.
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В Приангарье утвердили региональную государственную программу «Развитие лесного хозяйства»: документ действует в период с 2024 по 2030 год. Соответствующее решение приняли на заседании правительства Иркутской области, которое состоялось сегодня, 13 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
В рамках госпрограммы планируется повысить эффективность ведения лесного хозяйства в целом. Документ касается охраны лесов от пожаров, обеспечения воспроизводства и рационального использования.
«Вопрос развития лесной отрасли в регионе находится на личном контроле губернатора Игоря Кобзева», — прокомментировал председатель правительства Приангарья Константин Зайцев.
Финансирование проекта из федеральной казны в 2024 году составит 301,9 млн рублей. Их них 255,7 млн рублей пойдет на закупку лесопожарной техники и оборудования. Еще 46,2 млн рублей намерены израсходовать на лесовосстановление предусмотрено 46,2 млн рублей. Формирование запаса лесных семян обойдется в 50 тысяч рублей.
Помимо этого, в 2024 году приступят к реализации регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» в рамках нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Так, 73,5 млн рублей заложили областному Минлесу на закупку беспилотных летательных аппаратов.
Если говорить о процессной части госпрограммы, то министерство лесного комплекса Приангарья продолжит исполнять мероприятия, направленные на обеспечение эффективной реализации госфункций в области лесных отношений.