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Главные новости 13 ноября
11:20 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Синоптики объяснили, почему в Новосибирске в ноябре плюсовая температура

Потепление зафиксировали почти по всей России.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 1 м/с 61% 768 мм рт. ст. +7°

Синоптики объяснили, почему в Новосибирске в ноябре плюсовая температура и постоянные дожди. Как правило, в городе уже устанавливается зимняя погода.

Неожиданное потепление затронуло практически всю Россию. Причиной стали циклоны с Атлантики, которые сменяют друг друга. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова. По ее словам, обычно температурный фон сменяется на зимний после 10-го числа.

Сейчас возобновились процессы, которые характерны для октября и начала ноября, поэтому похолодание откладывается. Второй месяц осени в Новосибирске был теплым, первый снег выпал после 20-го числа.

«Есть тенденция, что если первый снег выпадает, то зима наступит через месяц. Процессам надо перестроиться в течение трех недель», — добавила Кичанова.

В конце недели пройдет последний циклон. После 19 ноября ожидается волна холода со снегопадами.

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