11:20 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Синоптики объяснили, почему в Новосибирске в ноябре плюсовая температура
Потепление зафиксировали почти по всей России.
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Синоптики объяснили, почему в Новосибирске в ноябре плюсовая температура и постоянные дожди. Как правило, в городе уже устанавливается зимняя погода.
Неожиданное потепление затронуло практически всю Россию. Причиной стали циклоны с Атлантики, которые сменяют друг друга. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова. По ее словам, обычно температурный фон сменяется на зимний после 10-го числа.
Сейчас возобновились процессы, которые характерны для октября и начала ноября, поэтому похолодание откладывается. Второй месяц осени в Новосибирске был теплым, первый снег выпал после 20-го числа.
«Есть тенденция, что если первый снег выпадает, то зима наступит через месяц. Процессам надо перестроиться в течение трех недель», — добавила Кичанова.
В конце недели пройдет последний циклон. После 19 ноября ожидается волна холода со снегопадами.