12:44 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Врач-терапевт реабилитировала любимое белорусами сало
Врач-терапевт назвала полезные для организма жиры.
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Правильные жиры перечислила в своем телеграм-канале российский врач-терапевт кандидат медицинских наук Ирина Баранова. Самое главное — медик реабилитировала сало, которое так любят белорусы, и в том числе в холодное осенне-зимнее время.
Кроме того, к правильным жирам можно Ирина Баранова отнесла сливочное масло жирности 82% и выше.
«Идеально, если это масло гхи (очищенное топленное масло популярное в том числе в Индии — Ред.) или топленое сливочное масло, у которого жирность 99−100%», — отметила медик.
В ее перечне также жирная рыба и в первую очередь сельдь, скумбрия, красная рыба, орехи, авакадо, сало и курдючный жир.
Медик отметила, что важно не только съесть полезные жиры, но и чтобы организм их усвоил, а для этого надо наладить работу желчного пузыря и поджелудочной железы.
По словам Ирины Барановой, жиры — это полезный источник энергии, это обмен стероидных гормонов и это красивая увлажненная кожа.