12:43 (мск), источник: Югополис
Африканец прибыл в Туапсе, спрятавшись в одном из грузовиков на борту парома
Мужчина признался, что искал страну с лучшими условиями жизни.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На иностранном пароме, прибывшем в Туапсе из Турции, пограничники обнаружили 22-летнего гражданина одной из африканских стран. Мужчина доплыл до кубанского берега, спрятавшись в одном из грузовиков на борту. Пограничникам он пояснил, что искал стран с лучшими условиями для жизни. При этом документов для пересечения границы у мужчины не было.
В отношении незваного гостя возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы (ч.1 ст. 322 УК РФ). Африканцу грозит до двух лет тюрьмы, сообщает kuban.aif.ru.