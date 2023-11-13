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12:43 (мск), источник: Югополис

​Африканец прибыл в Туапсе, спрятавшись в одном из грузовиков на борту парома

Мужчина признался, что искал страну с лучшими условиями жизни.

На иностранном пароме, прибывшем в Туапсе из Турции, пограничники обнаружили 22-летнего гражданина одной из африканских стран. Мужчина доплыл до кубанского берега, спрятавшись в одном из грузовиков на борту. Пограничникам он пояснил, что искал стран с лучшими условиями для жизни. При этом документов для пересечения границы у мужчины не было.

В отношении незваного гостя возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы (ч.1 ст. 322 УК РФ). Африканцу грозит до двух лет тюрьмы, сообщает kuban.aif.ru.

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