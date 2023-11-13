11:23 (мск), источник: Сиб.фм
Опубликовано видео о знаменитостях, которые прославили Новосибирск на весь мир
В видео рассказывается о людях, которые родились в Новосибирске и прославили родной город на весь мир.
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В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик «Таланты». В нем ведущий проекта — научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает о тех личностях, которые прославили родной город на весь мир.
Например, всемирно известный музыкант Вадим Репин родился в Новосибирске. Сейчас он живет в Европе, но ежегодно организуем в родном городе Транссибирский арт-фестиваль. Александр Шуриц — художник-график, живописец, член Союза художников СССР и России, был при жизни и остается одной из самых знаковых фигур художественной жизни нашего города. Почти 30 лет назад в Новосибирске появился коллектив, получивший название «Маркелловы голоса». Его организовал в Новосибирской филармонии Игорь Тюваев, мечтавший возродить старинную капеллу, способную в аутентичной манере исполнять хоровые произведения эпохи ренессанса и барокко, а также шедевры древнерусской церковной музыки.