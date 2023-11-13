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11:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В травмпункт Хабаровска каждый день обращаются больше ста пациентов

Люди получили ушибы и переломы на ледяных дорогах и тротуарах.

Источник: РИА "Новости"

В травматологический пункт КББ№ 2 Хабаровска, что на улице Волочаевской, в эти дни обращается особенно много людей — сто человек в сутки и больше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Особенно много пациентов было в первые дни сильного снегопада, который буквально обрушился на Хабаровск неделю назад.

Наплыв пострадавших в гололедицу, когда трудно становится передвигаться по обледеневшим улицам и тротуарам, явление для зимы привычное. Такое происходит каждый год. Люди падают на скользких дорожках, получают переломы и травмы.

 — В субботу и воскресенье, когда людям не надо было идти на работу, все остались дома, — поток пациентов, которые обратились к нам, несколько уменьшился, — говорит заведующий травматологическим пунктом Сергей Русин. — Но в понедельник в коридорах опять много больных. Травмы самые разные — повреждение связок, ушибы, сотрясение мозга. Что называет, упал, потерял сознание, очнулся, гипс. А дальше часто длительное лечение и восстановление.

По словам Сергея Русина, теперь пациентов у них многовато, особенно для начала зимы. Но травмпункт работает круглосуточно, а потому доктора справляются с нагрузкой.

В Краевой клинической больнице № 2 нам сообщили, что количество пациентов с травмами у них в последнее время не увеличилось, их ровно столько, сколько бывает всегда. Отделения не переполнены. В среднем в сутки на госпитализацию поступают 70 пациентов, но это все, включая с уличными травмами и ДТП. А к концу недели в Хабаровск придет новый теплый циклон, которые принесет повышение температур до положительных, а стало быть, мокрый снег, местами сильный, гололедицу. Так что те, кто передвигаются по городу пешком, рискуют оказаться на больничной койке.

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