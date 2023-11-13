Определены хедлайнеры бесплатного концерта на Дворцовой 16 ноября

Стали известны хедлайнеры бесплатного концерта на Дворцовой площади, который пройдёт в Петербурге в честь открытия Форума объединенных культур 16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе форума.
Ими стали поп-певица Zivert, рок-группа The Hatters и музыкальная группа из Татарстана Dabro, которую организаторы назвали «одной из самых душевных групп современности».
«Послушать модных исполнителей на одной из самых красивых площадей мира смогут не только участники Форума объединённых культур, но и любой желающий. Вход на концерт будет бесплатным для гостей и жителей Санкт-Петербурга», — рассказали в пресс-службе, добавив, что концерт начнётся в 18.00, а вход на Дворцовую площадь для зрителей откроют за час до его начала. Для посетителей установлено возрастное ограничение — 16+.
Напомним, 16—18 ноября в Северной столице пройдёт Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединённых культур. Его организаторы — Правительство РФ, Минкульт России и правительство Петербурга.
Ранее форум представил программу своих мероприятий. Несмотря на то, что по словам зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, это «профессиональное мероприятие, абсолютно содержательное обсуждение чувствительных вопросов, вопросов развития культуры, искусства, международного сотрудничества в сфере культуры — но никак не развлекательное», в городе пройдут и светские мероприятия. Кроме концерта на Дворцовой, планируются гала-концерт звёзд в Михайловском театре, фестиваль китайской культуры на сцене Александринки, цирковое шоу в Цирке Чинизелли.
Также в период проведения форума 39 музеев города, включая Исаакиевский собор, Русский музей, Музей истории Санкт‑Петербурга, Музей театрального и музыкального искусства и Эрмитаж предоставят возможность бесплатного посещения. Необходимо лишь ознакомиться с размещённой на их сайтах информацией о регламенте доступа и порядке организации бесплатного прохода.