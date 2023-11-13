11:44 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Уфе спасатели отловили куницу в квартире
Сегодня, 13 ноября, утром в квартире одного из домов на улице Парковой в Уфе отловили куницу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.
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Отмечается, что животное «окопалось» в ванной. Спасатели поймали зверька и выпустили на волю в лесополосе. Как куница попала в санузел, неизвестно.
Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что это не первое обращение жителей Уфы о кунице. В октябре зверек забрался в квартиру уфимца и устроил погром в ванной.