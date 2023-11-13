Главное
Главные новости 13 ноября
11:44 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе спасатели отловили куницу в квартире

Сегодня, 13 ноября, утром в квартире одного из домов на улице Парковой в Уфе отловили куницу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Источник: УГЗ Уфы

Отмечается, что животное «окопалось» в ванной. Спасатели поймали зверька и выпустили на волю в лесополосе. Как куница попала в санузел, неизвестно.

Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что это не первое обращение жителей Уфы о кунице. В октябре зверек забрался в квартиру уфимца и устроил погром в ванной.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта