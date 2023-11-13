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11:15 (мск), источник: МК - Нижний Новгород

Причины строительства нового Ледового дворца назвали в Нижнем Новгороде

Возведение нового Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде связано с малой вместимостью действующей хоккейной арены. Об этом пишет GIPERNN.RU.

В настоящее время матчи проходят на проспекте Гагарина во Дворце спорта «Нагорный», который рассчитан на 5,5 тысячи человек. В связи с этим болельщики жалуются на проблемы, связанные с покупкой билетов и сервисными неудобствами. Это относится как к людям, которые приобретают билеты онлайн, так и к болельщикам, которые приезжают в кассы.

Первых подводит перегрузка официального сайта. Отмечается более 7 тысяч запросов в секунду. Во втором случае также непросто купить билеты в кассах из-за больших очередей. Особенно ситуация обостряется во время плей-офф Кубка Гагарина.

Во время загрузки произошла ошибка.
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 Причины строительства нового Ледового дворца назвали в Нижнем Новгороде
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