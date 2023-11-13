Причины строительства нового Ледового дворца назвали в Нижнем Новгороде

В настоящее время матчи проходят на проспекте Гагарина во Дворце спорта «Нагорный», который рассчитан на 5,5 тысячи человек. В связи с этим болельщики жалуются на проблемы, связанные с покупкой билетов и сервисными неудобствами. Это относится как к людям, которые приобретают билеты онлайн, так и к болельщикам, которые приезжают в кассы.
Первых подводит перегрузка официального сайта. Отмечается более 7 тысяч запросов в секунду. Во втором случае также непросто купить билеты в кассах из-за больших очередей. Особенно ситуация обостряется во время плей-офф Кубка Гагарина.