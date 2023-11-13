Главное
Главные новости 13 ноября
11:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Волгограде будут плавить снег, даже если он не выпадет

ВОЛГОГРАД, 13 ноября, ФедералПресс. В Волгограде начнут собирать снег, чтобы расплавить. Для этого потребуются дорогостоящие установки.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Снег будут плавить с помощью двух специальных установок, купленных в лизинг за 14 126 219 рублей», — говорится в контракте.

Заказчиком двух установок выступило волгоградское муниципальное предприятие «Северное», а победитель аукциона -АО «Сбербанк Лизинг». Максимально возможная цена достигала 14 616 101 рубля.

МБУ «Северное» будет платить за установки для таяния снега четыре года. Каждый год обойдется в 3,5 миллиона рублей, сообщает v102.ru.

Уборка снега в южных городах обходится в десятки миллионов рублей, согласно документам. В 2022 году на уборку снега в Ростове выделялось до 18 миллионов рублей — на один район.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в прокуратуре Краснодарского края заменили неправильный флаг России оригинальным способом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военным комиссаром Тюменской области назначили Сергея Чиркова: что о нем из
Руководителю новосибирской турфирмы вынесли приговор по делу о гибели турис
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ