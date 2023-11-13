11:22 (мск), источник: Нижегородская правда
Жительница Выксы выиграла один миллион рублей в лотерее
Куда именно потратить выигрыш, женщина еще не решила.
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Евгения Евдокимова из Выксы выиграла один миллион рублей в лотерее. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».
Нижегородка купила счастливый билет в мобильном приложении «Столото», и спустя время, когда проверила итоги тиража, не поверила своей победе. Признается, что не смогла спать всю ночь, радуясь выигрышу.
«Мы с мужем решили пойти на шопинг. По дороге проходили мимо металлической скульптуры кошки, на постаменте которой есть надпись: “Исполняю желания хороших людей”. Я подошла, погладила кошечку по спинке и загадала выиграть в лотерею. В тот же вечер купила билет. Числа выбрала случайные», — рассказала выксунка.
Сейчас Евгения трудится сортировщиком-сдатчиком на металлургическом заводе. В свободное время ездит на дачу и занимается огородом. Особенно нижегородка любит выращивать клубнику. А вместе с мужем часто смотрит комедийные сериалы, чтобы отдохнуть от работы.
Куда именно потратить миллион, женщина еще не решила.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 4 млн рублей выиграл в лотерею водитель из Нижегородской области.