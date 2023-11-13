Главное
Главные новости 13 ноября
11:22 (мск), источник: Нижегородская правда

Жительница Выксы выиграла один миллион рублей в лотерее

Куда именно потратить выигрыш, женщина еще не решила.

Евгения Евдокимова из Выксы выиграла один миллион рублей в лотерее. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».

Нижегородка купила счастливый билет в мобильном приложении «Столото», и спустя время, когда проверила итоги тиража, не поверила своей победе. Признается, что не смогла спать всю ночь, радуясь выигрышу.

«Мы с мужем решили пойти на шопинг. По дороге проходили мимо металлической скульптуры кошки, на постаменте которой есть надпись: “Исполняю желания хороших людей”. Я подошла, погладила кошечку по спинке и загадала выиграть в лотерею. В тот же вечер купила билет. Числа выбрала случайные», — рассказала выксунка.

Сейчас Евгения трудится сортировщиком-сдатчиком на металлургическом заводе. В свободное время ездит на дачу и занимается огородом. Особенно нижегородка любит выращивать клубнику. А вместе с мужем часто смотрит комедийные сериалы, чтобы отдохнуть от работы.

Куда именно потратить миллион, женщина еще не решила.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 4 млн рублей выиграл в лотерею водитель из Нижегородской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Андрей Дахин: «Экспозиция показывает ключевые направления развития региона»
Максим Лубяной: «Идея нижегородского стенда — сохранение традиций и развити
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Хорошие новости