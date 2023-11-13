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11:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцев уведомят о возможности догазификации их частных домов

Подать заявку самостоятельно можно через единого оператора.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила направить уведомления владельцам частных домов, которые могут принять участие в программе догазификации. Об этом шла речь на аппаратном совещании в городской администрации.

Вице-мэр Александр Астахов сообщил, что сейчас есть возможность бесплатно подвести газовые сети до границ земельных участков примерно 4 тысяч частных домов. Однако на данный момент заключено лишь порядка 1800 договоров, подключены 500 домов.

«Призываю жителей быть более активными и подавать заявки на догазификацию через единого оператора», — отметил Александр Астахов.

Наталья Котова поручила главам районов провести индивидуальную работу с собственниками домов, чтобы уведомить горожан о возможности бесплатной догазификации.

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