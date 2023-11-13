Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

«Сегодня Всемирный день сирот. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок жил в семье. Это одна из приоритетных для нас задач — создать максимально комфортные условия для семей, которые решаются на такой важный шаг», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что городские власти оказывают приемным родителям материальную, правовую, а также психологическую поддержку. Так, в столице насчитывается больше 40 школ, где семьям, решившим взять ребенка, помогают принять взвешенное решение. В столице действуют 33 службы сопровождения замещающих семей. Ежемесячные выплаты на каждого приемного ребенка варьируются от 20,8 тыс. до 34,7 тыс. рублей.
Градоначальник подчеркнул, что только в текущем году новую семью обрели 760 детей, в том числе с особенностями развития. Пока для ребенка не нашли приемных родителей, он живет в одном из 12 центров содействия семейному воспитанию. Помещения в них напоминают квартиру со спальнями и кухней-гостиной. Все дети-сироты ходят в обычные школы и детские сады, посещают кружки и секции, наблюдаются в районных поликлиниках.
После совершеннолетия сироты получают жилье, выплаты и льготы, а также поддержку специалистов постинтернатного патроната.
Напомним, в конце прошлого года Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот.