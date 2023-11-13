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11:34 (мск), источник: Аргументы и факты

Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

В Москве более 94% детей, оставшихся без родителей, нашли новые семьи. Об этом во Всемирный день сирот рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что это примерно 17,4 тыс. ребят.

Источник: Freepik

«Сегодня Всемирный день сирот. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок жил в семье. Это одна из приоритетных для нас задач — создать максимально комфортные условия для семей, которые решаются на такой важный шаг», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что городские власти оказывают приемным родителям материальную, правовую, а также психологическую поддержку. Так, в столице насчитывается больше 40 школ, где семьям, решившим взять ребенка, помогают принять взвешенное решение. В столице действуют 33 службы сопровождения замещающих семей. Ежемесячные выплаты на каждого приемного ребенка варьируются от 20,8 тыс. до 34,7 тыс. рублей.

Градоначальник подчеркнул, что только в текущем году новую семью обрели 760 детей, в том числе с особенностями развития. Пока для ребенка не нашли приемных родителей, он живет в одном из 12 центров содействия семейному воспитанию. Помещения в них напоминают квартиру со спальнями и кухней-гостиной. Все дети-сироты ходят в обычные школы и детские сады, посещают кружки и секции, наблюдаются в районных поликлиниках.

После совершеннолетия сироты получают жилье, выплаты и льготы, а также поддержку специалистов постинтернатного патроната.

Напомним, в конце прошлого года Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот.

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