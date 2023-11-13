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11:55 (мск), источник: АГН «Москва»

Более 4 млн человек в Подмосковье привились от гриппа с начала сезона

С начала сезона от гриппа в Московской области привились более 4 млн человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Источник: Reuters

«В Подмосковье идет масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Заболевание опасно осложнениями, к которым может привести. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, сделать прививку. Такой возможностью воспользовались уже более 4 млн человек», — приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

Ранее «Радио 1» сообщало, что от гриппа в регионе привили уже более миллиона детей.

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