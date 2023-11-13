Жителей Ростовской области проинформировали, что делать при атаке БПЛА

«Повесьте на окна шторы из плотной ткани, они помогут уменьшить разлет осколков стекол. Будьте бдительны и осторожны, не подвергайте свою жизнь опасности», — говорится в аудиосообщении антитеррористической комиссии. Также ведомство записало аудиоинструкцию, что делать если заметили дрон в воздухе. «При обнаружении дрона в воздухе следует оповестить экстренные службы по номерам 112, 101 или 102. Отойти от застекленных витрин и фасадов зданий, по возможности укрыться в глубине здания — в подъезде или в подвале, также подойдут капитальные стены, проемы, угол лестницы», — советуют в ведомстве.
При падении дрона следует укрыться в безопасном месте или же лечь лицом на землю, прикрыв голову руками. Для защиты от контузии нужно открыть рот и закрыть уши руками.
«Не трогайте и не двигайте части дрона, отойдите на безопасное расстояние. Помните, что может последовать вторая ударная волна в случае повторной детонации или если БПЛА был снабжен несколькими взрывными устройствами», — рекомендуют специалисты антитеррористической комиссии.
Напомним, 7 сентября при падении дронов на Пушкинской были повреждены жилые дом и автомобиль.