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13:10 (мск), источник: Городской репортер

Жителей Ростовской области проинформировали, что делать при атаке БПЛА

Антитеррористическая комиссия Ростовской области рассказала дончанам как себя вести при атаке беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. При атаке БПЛА на дом или офис следует знать пути эвакуации, помнить, что нужно находится выше пятого этажа. При эвакуации нужно держаться подальше от проемов дверей и окон, пользоваться лестницей, а не лифтом. В случае отключения электроэнергии можно оказаться заблокированным в лифте.

«Повесьте на окна шторы из плотной ткани, они помогут уменьшить разлет осколков стекол. Будьте бдительны и осторожны, не подвергайте свою жизнь опасности», — говорится в аудиосообщении антитеррористической комиссии. Также ведомство записало аудиоинструкцию, что делать если заметили дрон в воздухе. «При обнаружении дрона в воздухе следует оповестить экстренные службы по номерам 112, 101 или 102. Отойти от застекленных витрин и фасадов зданий, по возможности укрыться в глубине здания — в подъезде или в подвале, также подойдут капитальные стены, проемы, угол лестницы», — советуют в ведомстве.

При падении дрона следует укрыться в безопасном месте или же лечь лицом на землю, прикрыв голову руками. Для защиты от контузии нужно открыть рот и закрыть уши руками.

«Не трогайте и не двигайте части дрона, отойдите на безопасное расстояние. Помните, что может последовать вторая ударная волна в случае повторной детонации или если БПЛА был снабжен несколькими взрывными устройствами», — рекомендуют специалисты антитеррористической комиссии.

Напомним, 7 сентября при падении дронов на Пушкинской были повреждены жилые дом и автомобиль.

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