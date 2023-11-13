12:08 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
В Казани отпразднуют 50-летие Московского района
К юбилею в качестве подарка подготовили книгу об истории района.
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(Город Казань KZN.RU, 13 ноября, Диана Жиленкова). В среду, 15 ноября, в культурном центре «Московский» отпразднуют 50-летие Московского района Казани. На торжественное мероприятие приглашены ветераны труда, бывшие сотрудники администрации, руководители местных предприятий и организаций. Об этом на деловом понедельнике в Исполкоме сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.
«Правильное место выбрано. ДК им. Урицкого или КЦ “Московский”, как мы сейчас его называем, находится в таком благоустроенном парке в центре района. Но не только это место претерпело изменения. Московский район развивается, строится новое жилье, капитально ремонтируется жилой фонд, дворы, социальные учреждения и, к слову, они являются такими законодателями хороших мод в плане дизайна. Зачастую одними из первых сдают программы и находят неординарные решения по детским садам, школам. Одним словом, задают тон. А мы помним, как Кировский и Московский районы были не самыми передовыми по благоустройству и в целом уровню жизни», — прокомментировал Мэр Ильсур Метшин.
Как рассказал Сергей Миронов, гостей праздника ждет яркая культурная программа. На сцену поднимутся выходцы Московского района: Эльмира Калимуллина, Роман Плеханов, Дмитрий Железнов и многие другие. Также посетителей ждет фотовыставка об истории района и награждение.
Московский район был образован в 1973 году путем выделения его из состава Ленинского района, напомнил глава администрации. На сегодня здесь проживают более 130 тысяч человек.
«Сталинки, Московский рынок, парк Урицкого, ДК Химиков, “Казаньоргсинтез” — главные визитные карточки Московского района. Сегодня он держит курс на развитие промышленности и совершенствование городской инфраструктуры, не забывая о сохранении исторического наследия. Значительное внимание уделяется социальной сфере. Обновляются школы, детские сады, поликлиники и больницы, культурные учреждения», — отметил спикер.
По его словам, подарком к юбилею станет книга о Московском районе. На протяжении полутора лет над ней трудились более 100 человек. «Книга будет не просто красивым памятным подарком, но и источником знаний о прошлом, способных воодушевлять людей», — заверил Сергей Миронов.
Фото: Марат Мугинов.