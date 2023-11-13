12:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе ежегодно рождается около 400 детей благодаря ЭКО
Ежегодно также увеличивается количество квот для ЭКО.
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Как сообщает правительство Кузбасса, в регионе ежегодно рождается около 400 детей благодаря процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Его делают бесплатно, но для получения направления нужно проходить по медицинским показаниям.
«Если беременность, несмотря на попытки, не наступает более года, а после 35 лет — более полугода, оба партнера должны пройти определённые обследования. После установления причины бесплодия определяется тактика лечения. Это может быть гормональная терапия или хирургическое вмешательство. Если и лечение не приносит результата, то рассматривается вариант проведения процедуры ЭКО», — говорит главный областной специалист по репродуктивному здоровью Людмила Черданцева.
Успешность ЭКО составляет более 30%. Если первая процедура не привела к беременности, её можно пройти повторно — также бесплатно (за исключением части анализов). В 2020 году квот на ЭКО было 797, а в 2023 году — уже 1 302. Этот уровень планируется сохранить и в следующем году.
Пройти процедуру оплодотворения можно в шести медицинских организациях региона в Кемерове и Новокузнецке.