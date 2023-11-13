13:05 (мск), источник: Комсомольская правда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 13 — 17 ноября: дожди, порывистый ветер и похолодание
Дожди и похолодание к концу недели обещают синоптики в Ростовской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 13 — 17 ноября будет стандартной для ноября. Нас жду дождливые деньки. В самые теплые часы столбики термометров будут подниматься до +13, а ночью температура будет падать почти до нуля. Одеваться потеплее заставит порывистый ветер. Но обо всем подробнее — в прогнозе от Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 13 ноября, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду с порывами до 12−14 метров в секунду. Температура воздуха днем +11−13.
Во вторник, 14 ноября, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью переменный до 5 метров в секунду, днем западной четверти 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4−6 градусов, днем +10−12 градусов.
В среду, 15 ноября, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Ветер южной четверти 6−11 метров в секунду с порывами до 12−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8−10, днем +10−12.
В четверг, 16 ноября, будет аналогичная погода: облачно и дождливо. Ветер западного, а к вечеру юго-западного направления 6−11 метров в секунду. Температура воздуха по сравнению со средой понизится на один градус. +7−9 ночью и +9−11 днем.
А к пятнице похолодает. Будет пасмурно, ветер будет дуть западный и северо-западный 6−11 метров в секунду с порывами до 12−14. Ночью столбики термометров опустятся до +4, а днем поднимутся не выше +5−6 градусов.
В Ростовской области в понедельник облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, днем с порывами до 12−14 метров в секунду. Температура воздуха днем +8−13, по югу — до +16.
Во вторник местами небольшой и умеренный дождь, днем по югу сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений до 5 метров в секунду, днем западной четверти 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5−10, по северу и западу до +2, днем +6−11, по югу до +14.
В среду местами небольшой и умеренный дождь. Ветер южной четверти 6−11 метров в секунду с порывами до 12−14 метров в секунду, ночью по югу до 15−17 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров опустятся до +5−10 градусов, а днем покажут +6−11, по югу до +14.
В четверг будет прохладнее всего на градус, а погода будет такой же дождливой. А в пятницу ждем похолодания. Западный ветер 6−11 метров в секунду с порывами 12−14 метров в секунду, ночью будет от 0 до +2, а днем около +5−7 градусов.