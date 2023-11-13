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12:23 (мск), источник: МК.RU Воронеж

В среду у библиотеки Никитина в Воронеже соберутся десятки пожарных машин

Горожан попросили не волноваться.

На здании Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина пройдут учения пожарных. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожарно-тактические учения с применением спецтехники будут проходить в среду, 15 ноября, с 09:00 до 11:00 по адресу: город Воронеж, площадь Ленина, 2.

— Просим горожан не беспокоиться и с пониманием отнестись к проведению учений, — сказали в МЧС.

Напомним, что цель тактическо-пожарных учений — повысить физподготовку и морально-волевые качества личного состава; отработать приемы и способы тушения пожаров на крупных объектах; усовершенствовать тактическое мышление и навыки начальства по руководству действиями пожарных подразделений.

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В среду у библиотеки Никитина в Воронеже соберутся десятки пожарных машин
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