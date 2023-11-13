12:39 (мск), источник: НИА Кубань
Штормовое предупреждение по непогоде объявлено в Туапсе
Завтра, 14 ноября, на территории муниципалитета ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град. Непогода задержится в Туапсе до 16 ноября.
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— Напоминаем: в непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выходить и выезжать в горы, в лес. При сильном ветре не следует оставлять транспорт около деревьев и рекламных конструкций, — рассказали в пресс-службе администрации Туапсе.
Отмечается, что порывы ветра достигнут до 20 метров в секунду. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, среди которых подъем уровней воды, активизация экзогенных процессов.