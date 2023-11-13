12:45 (мск), источник: Комсомольская правда
«Пожалуйста, накиньте на билет»: певец Шарлот из Самары после сожжения паспорта хочет вернуться в Россию
Певец Шарлот из Самары попросил у поклонников деньги на билет в Россию.
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Эпатажный певец Эдуард Шарлот из Самары решил вернуться в Россию после сожжения паспорта и попросил у поклонников денег на билет. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
— Я возвращаюсь в Россию и решил сообщить об этом заранее, потому что не хочу быть каким-то тайным гостем. Я еду к себе домой, в родную страну, — рассказал Шарлот.
По словам певца, он написал альбом и намерен его презентовать в России. В его планы также входит пожить в деревне и побыть наедине с природой. Вот только вернуться он не может якобы из-за нехватки денег. Поэтому Шарлот оставил в своих соцсетях номер карты подруги, куда попросил перечислить деньги.
— Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться как поэт, композитор и гражданин. Сейчас я наполнен светлым творчеством. Пожалуйста накиньте денег, чтобы хватило на билет, — сказал Эдуард.
Напомним, Шарлот три раза за полтора года сообщал о своей смерти. А после выходил на связь в день своих «похорон» и выпускал новую песню. А 26 июня Эдуард опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином РФ.