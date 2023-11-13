14:26 (мск), источник: Клопс.ru
С декабря в Калининграде запустят новый автобусный маршрут, три других — продлят
В конце Невского уже строят разворотное кольцо.
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В Калининграде с декабря запустят новый автобусный маршрут, ещё три — продлят. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
В первый месяц зимы запустят маршрут № 70, который свяжет микрорайон Александра Космодемьянского с Сельмой. Транспорт проедет через Новгородскую, проспект Победы, Театральную, Советский проспект, Гайдара, Челнокова и Согласия (СК «Янтарный»). На линию выйдут маршрутки. В мэрии рассчитывают, что транспорт будет ходить каждые 12 минут. Микроавтобусы выпустят на линию из-за того, что на Новгородской узкая проезжая часть, но есть необходимость в доставке пассажиров, так как открыт новый детский сад.
В том же микрорайоне Космодемьянского в декабре продлят нынешний маршрут № 32. Транспорт будет проезжать мимо «Автотор Арены», возле которой недавно сделали дорогу, а автобусы пока не запустили. Интервал движения составит 16−18 минут.
Маршрут № 7 с декабря будет ходить от окружной до окружной. Автобус продлят по Печатной и Коммунистической до Южного обхода. Протяжённость вырастет на 3 километра, интервал движения будет 18−21 минуту.
Автобус № 31 будет завершать свой маршрут в конце Невского (возле дома № 220 у магазина «Пятёрочка»). Сейчас транспорт заканчивает рейс на 4-й Большой Окружной. Расстояние пешего пути от автобуса до старого конечного остановочного пункта составит около 300 метров, что соответствует требованию стандарта.
На будущем кольце ведутся работы по обустройству конечного остановочного пункта. Дорожники обустроили заездной карман, который мостят брусчаткой, также уложены бордюры и делают тротуар.
Новая маршрутная сеть будет действовать три года, то есть до декабря 2026-го. Свои предложения по реформе общественного транспорта можно присылать на почту: auto@klops.ru с пометкой «Сам себе контролёр».