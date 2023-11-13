14:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается до +8 градусов
В регионе продолжит таять снег.
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В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается до +8 градусов. Ветер может усилиться до 17 метров в секунду. В регион вернулись плюсовые температуры.
В ночь с 13 на 14 ноября в Новосибирске будет от −1 до +1 градуса, в дневные часы — до +4. Синоптики не прогнозируют осадки. Из-за плюсовой температуры снег продолжит активно таять.
В ночь на 15 ноября ожидается до +3, днем — от +5 до +8 градусов. Потепление сохранится до конца недели. Минусовые температуры установятся только в конце месяца.
Ранее синоптики объяснили, почему в Новосибирске плюсовые температуры в ноябре−2023.