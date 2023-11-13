Главное
Палестино-израильский конфликт
14:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается до +8 градусов

В регионе продолжит таять снег.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 0 м/с 80% 768 мм рт. ст. +7°

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается до +8 градусов. Ветер может усилиться до 17 метров в секунду. В регион вернулись плюсовые температуры.

В ночь с 13 на 14 ноября в Новосибирске будет от −1 до +1 градуса, в дневные часы — до +4. Синоптики не прогнозируют осадки. Из-за плюсовой температуры снег продолжит активно таять.

В ночь на 15 ноября ожидается до +3, днем — от +5 до +8 градусов. Потепление сохранится до конца недели. Минусовые температуры установятся только в конце месяца.

Ранее синоптики объяснили, почему в Новосибирске плюсовые температуры в ноябре−2023.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта