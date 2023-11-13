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14:43 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Эксперты рассказали, что обязательно нужно знать при переезде в Сочи

При переезде в Сочи следует обратить внимание на несколько важных аспектов, уверяют эксперты из агентства недвижимости «Городской риэлторский центр».

Источник: KrasnodarMedia.su

Климат. Климат в южном городе имеет свои особенности. Зимой, при температуре около 5−8 градусов, из-за высокой влажности более холодно, чем в регионах с «сухой» зимой с минусовыми температурами. Летом же, из-за высокой влажности, душно, особенно в августе. Людям, приезжающим из северных регионов, рекомендуется выбирать для отдыха май, июнь или сентябрь-октябрь, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт.

Медицина. В сфере медицины, несмотря на великолепные санатории и курорты, в Сочи могут возникнуть некоторые проблемы. Многие жители и гости города высказывают недовольство по поводу работы медицинских служб: может отсутствовать электронная система записи на прием и высокий уровень обслуживания, который привычен в других регионах.

Многонациональная культура. Сочи является городом, где мирно сосуществуют различные культуры и народы. В этом городе проживают армяне, грузины, осетины, чеченцы и представители других национальностей. Это многообразие национальностей является особенностью Сочи, и новые жители должны быть готовы к такому культурному разнообразию.

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