Климат. Климат в южном городе имеет свои особенности. Зимой, при температуре около 5−8 градусов, из-за высокой влажности более холодно, чем в регионах с «сухой» зимой с минусовыми температурами. Летом же, из-за высокой влажности, душно, особенно в августе. Людям, приезжающим из северных регионов, рекомендуется выбирать для отдыха май, июнь или сентябрь-октябрь, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт.
Медицина. В сфере медицины, несмотря на великолепные санатории и курорты, в Сочи могут возникнуть некоторые проблемы. Многие жители и гости города высказывают недовольство по поводу работы медицинских служб: может отсутствовать электронная система записи на прием и высокий уровень обслуживания, который привычен в других регионах.
Многонациональная культура. Сочи является городом, где мирно сосуществуют различные культуры и народы. В этом городе проживают армяне, грузины, осетины, чеченцы и представители других национальностей. Это многообразие национальностей является особенностью Сочи, и новые жители должны быть готовы к такому культурному разнообразию.