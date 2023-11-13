14:44 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Уфе проходит спецоперация ГИБДД
С понедельника, 13 ноября, на территории Уфы проходит профилактическое мероприятие «Должник». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
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В ходе операции сотрудники ГИБДД будут напоминать гражданам, которые привлечены к административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения, о своевременной выплате штрафов.
Отмечается, что в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента начисления, сумма может увеличиться в два раза. Также в этом случае предусмотрен арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.
В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок гражданину предоставляют возможность оплатить только 50% от суммы.