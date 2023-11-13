12:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Хедлайнером концерта к юбилею Московского района Казани станет ВИА «Самоцветы»
Праздник отметят 15 ноября в культурном центре «Московский».
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Хедлайнером концерта к 50-летнему юбилею Московского района Казани станут ВИА «Самоцветы», певица Эльмира Калимуллина, солисты Дмитрий Железнов и Роман Плеханов, сообщил на совещании в мэрии глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.
Гостей и жителей города ждет яркая культурная программа. Речь идет о концерте выходцев из Московского района. Праздник отметят 15 ноября в культурном центре «Московский».
Кроме того, организуют фотовыставку о том, как изменился район за полвека. Также разработана книга с рассказами местных жителей. Над ее созданием работали более 100 человек в течение 1,5 лет.