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13:14 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды

МЧС Башкирии выпустило экстренное штормовое предупреждение из-за непогоды.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +11° 1 м/с 47% 767 мм рт. ст. +7°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По данным ведомства, ночью 14 ноября местами по региону порывы ветра достигнут 18 м/с. На дорогах ночью ухудшение видимости в осадках до 1−2 км, ночью и утром местами туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Температура воздуха ночью −3…+2°, днем +1…+6°.

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