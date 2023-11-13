13:14 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды
МЧС Башкирии выпустило экстренное штормовое предупреждение из-за непогоды.
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По данным ведомства, ночью 14 ноября местами по региону порывы ветра достигнут 18 м/с. На дорогах ночью ухудшение видимости в осадках до 1−2 км, ночью и утром местами туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Температура воздуха ночью −3…+2°, днем +1…+6°.