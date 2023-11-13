15:22 (мск), источник: dostup1.ru
Все по плану мягкой зимы: дождь в Челябинской области перейдет в снег, плюс — в минус
Заметное похолодание прогнозируется с 17 ноября.
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Как и предсказывали синоптики, дождь в Челябинской области плавно перейдет в мокрый снег, плюс — в минус и все это усугубится порывистым ветром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ночью 14 ноября в регионе от минус 2 до плюс 3 градусов, местами небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.
Днем во вторник будет плюс 3−8, облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие дожди, локально — умеренные. Ветер южной четверти 6−11 м/с, кое-где порывы до 15−17 м/с.
Ночью 15 ноября также от минус 2 до плюс 3. Днем в среду прогнозируется плюс 1−6. В течение суток облачно с прояснением, небольшие, местами — умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный с переходом на западный 4−9 м/с, локально порывы до 15 м/с.
В Челябинске ночью 14 и 15 ноября около нуля, днем — плюс 4−6, во вторник небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, порывы ветра до 14 м/с; в среду также ожидается небольшой дождь.
Ночью 16 октября на Южном Урале пойдет снег, мокрый снег, от минус 4 до плюс 1. Днем в четверг будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, от нуля до плюс 5. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с.
По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, в четверг, 16 ноября, при наступлении на Урал арктического фронта ожидаются непродолжительные осадки в виде мокрого снега и снега и последующее похолодание: ночью будет до минус 1−7, днем — от нуля до минус 5, вначале на севере Свердловской области, Пермского края, затем на всей территории Среднего и Южного Урала. «По предварительному прогнозу предполагается, что, начиная с 17 ноября, погода будет вполне зимней с устойчиво отрицательной температурой», — прокомментировала Шепоренко.