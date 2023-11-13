Главное
Палестино-израильский конфликт
15:27 (мск), источник: АиФ Омск

Омич не смог доказать свою непригодность к армии в суде

Суд подтвердил, что решение призывной комиссии было законным.

Горьковский районный суд Омской области рассмотрел иск омича о несогласии с призывом в армию. Мужчина не смог доказать свою непригодность.

По данным суда, осенью 2023 года истец был признан призывной комиссией годным к прохождению военной службы. Правда, по словам мужчины, обязательное медосвидетельствование проведено не было, а действия ведомства противоречили нормативно-правовым актам.

Суду удалось установить, что медосвидетельствование всё-таки было в начале октября, и именно по заключению врачей омича призвали в армию. Медицинская комиссия отметила только незначительные ограничения здоровья.

В итоге нарушения прав призывника установлено не было — призыв в сухопутные войска был признан правомерным и законным.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта