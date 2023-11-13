15:27 (мск), источник: АиФ Омск
Омич не смог доказать свою непригодность к армии в суде
Суд подтвердил, что решение призывной комиссии было законным.
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Горьковский районный суд Омской области рассмотрел иск омича о несогласии с призывом в армию. Мужчина не смог доказать свою непригодность.
По данным суда, осенью 2023 года истец был признан призывной комиссией годным к прохождению военной службы. Правда, по словам мужчины, обязательное медосвидетельствование проведено не было, а действия ведомства противоречили нормативно-правовым актам.
Суду удалось установить, что медосвидетельствование всё-таки было в начале октября, и именно по заключению врачей омича призвали в армию. Медицинская комиссия отметила только незначительные ограничения здоровья.
В итоге нарушения прав призывника установлено не было — призыв в сухопутные войска был признан правомерным и законным.