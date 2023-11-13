15:30 (мск), источник: Om1.ru
Мэрия будет штрафовать бизнесменов, катающих омичей на конях и в санях
Ни один из подобных сезонных аттракционов пока не получил разрешения и не попал в схему.
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Завтра, 14 ноября, депутаты Горсовета обсудят вопрос о специфическом виде досуга — катании по городу на лошадях, пони и в повозках, включая сани. Соответствующий вопрос внесён в повестку комитета по вопросам местного самоуправления.
Ситуация, сложившаяся в этой сфере, описана в письме, которое мэрия направила в комитет. Как следует из документа, все подобные сезонные аттракционы с животными в Омске являются нелегальными — они не включены в схему и не получили разрешения.
Мэрия уже ведёт работу по выявлению и наказанию нарушителей, а в следующем году на это бросят дополнительные силы. Интерес чиновников понятен: при получении разрешения владелец аттракциона должен будет платить за место и убирать территорию от мусора, включая прилегающую пятиметровую зону.