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13:53 (мск), источник: MOS.Ru

Столичные коммунальные суда завершили сезон работы

Коммунальный флот участвует в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы. Суда собирают мусор с водной поверхности, ликвидируют загрязнения и убирают иловый осадок.

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Специалисты комплекса городского хозяйства законсервировали коммунальный флот на зимний период. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Столичный коммунальный флот завершил свою работу. Суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны, — отметил Петр Бирюков. — В период навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок».

С апреля по октябрь коммунальный флот собрал около 600 тонн мусора, ликвидировал почти 100 загрязнений, извлек со дна около 21 тысячи тонн песка и грунта.

Зимой специалисты проведут регламентное обслуживание судов, а также при необходимости обновят оборудование. Перед началом следующего сезона пройдут пуско-наладочные работы. Капитальный ремонт ждет четыре несамоходные шаланды и два плавательных крана. На первых заменят обшивки корпусов и электрооборудование, на вторых отремонтируют главные дизель-генераторные установки.

После окончания сезонной навигации на воде осталось два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. Кроме того, на незамерзающих участках акватории продолжат работать несколько быстроходных специализированных катеров.

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