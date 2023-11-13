13:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Лыжную базу «Дубрава» откроют под Воронежем к концу ноября
Строительство объекта завершено.
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В Новоусманском районе Воронежской области завершилось строительство лыжной базы «Дубрава». Новая база станет площадкой для всероссийских соревнований. Планируется, что объект заработает в конце месяца, а в августе 2024-го сюда приедут спортсмены для участия в первенстве России среди юниоров, сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник, 13 ноября.
В здании устроены раздевалки, душевые и вакс-комната для подготовки лыж перед выходом на трассу. В гимнастическом зале с панорамными окнами разместят специальные тренажеры для лыжников, чтобы тренировки не прерывались даже в отсутствие снега. Вскоре на базу начнут привозить мебель и спортивный инвентарь.
— Эту базу спортсмены и тренеры очень ждали. Старое здание находится в километре от лыжной трассы — оттуда приходилось идти пешком. И современным требованиям оно уже давно не отвечает, — рассказали в облправительстве.
Быстровозводимое здание было построено за семь месяцев. Отмечается, что подрядчик немного отстал от графика: причиной стали дополнительные работы, которые изначально не входили в план.
Ранее РИА «Воронеж» опубликовало репортаж с финального этапа Кубка России по лыжероллерам, который проходил в Бутурлиновке в конце сентября. На соревнования приехали 248 спортсменов из 29 регионов России — от соседних областей до далекой Якутии.