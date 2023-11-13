Минцифры предложило оформлять электронные студенческие билеты на «Госуслугах»

Проект соответствующего документа ведомство опубликовало на портале проектов правовых актов. Воспользоваться электронным студенческим смогут студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы, аспиранты. С помощью этого можно будет:
Предъявить такой студенческий можно будет на экране телефона. Список мест, где будет доступна такая возможность, также опубликуют на «Госуслугах». Минцифры отмечает, что учащиеся смогут пользоваться и обычным, и электронным студенческим.
Портал «Госуслуги» был запущен в РФ в 2009 году. С 1 февраля 2023-го зайти на сайт «Госуслуг» стало возможным не только при помощи логина и пароля, но и посредством единой биометрической системы. С 28 октября двухфакторная аутентификация стала обязательной для всех пользователей при входе на портал.