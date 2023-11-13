14:29 (мск), источник: Клопс.ru
Калининградка 6 лет платит транспортный налог и штрафы за других водителей
За сентябрь женщина получила несколько «писем счастья».
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Калининградка Наталья продолжает платить транспортный налог за машину, которую продала 6 лет назад. Недавно женщине стали прилетать и «письма счастья» за нарушения ПДД, рассказала «Клопс» пострадавшая.
Бывшая автовладелица продала Audi А4 в 2017 году. Покупатель был из Москвы, поэтому увёз транспорт в столицу. Где сейчас машина, калининградка не знает, так как перепродавали несколько раз. Следующий собственник заявил, что нашёл покупателя в Калуге, тот рассказал, что продал в Тверь. Дальше цепочка обрывается.
«Покупатель был перекупщиком, знал все тонкости сделок, но машину не переоформил. Я удачно её продала, поэтому не обращала особого внимания на налоги, но когда пошли один за другим и штрафы, это стало напрягать».
Только за сентябрь пришло 6 уведомлений из разных регионов. Кто теперь управляет Audi А4 — калининградка не имеет представления.
Продавцу предстоит обратиться в Госавтоинспекцию с заявлением о прекращении регистрации автомобиля, приложив к нему договор купли-продажи и акт приёмки-передачи, если он есть, комментирует ситуацию автоюрист Алексей Нестеров.
«В Госавтоинспекции предстоит выяснить, была ли прекращена регистрация на Наталью и, если нет, подать соответствующее заявление, после чего предоставить подтверждение этого в налоговый орган», — говорит эксперт.
По словам Нестерова, обязанность платить транспортный налог (а также штрафы) не прекращается при так называемой «продаже по доверенности».
На сайте федеральной налоговой службы России есть разъяснения для подобных случаев.
Ведомство информирует, что транспортный налог в отношении проданного автомобиля не уплачивается в том случае, если он снят с учёта.
«Следовательно, до тех пор, пока транспортное средство не снято с учёта, плательщиком транспортного налога остаётся его прежний владелец», — говорится на сайте ФНС.