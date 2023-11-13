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15:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Идет похолодание. Краснодарский край ожидают тропические ливни и сильный ветер

В Краснодарском крае похолодает до 0 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 0 м/с 80% 768 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Осень напомнит о себе уже во вторник, 14 ноября. Тепло из Краснодарского края начнут вытеснять фронтальные разделы. Они будут проходить по территории Кубани в несколько этапов — одни принесут сильные осадки, другие — резкое снижение температуры.

«Погода в крае изменится. Нас ждет резкое похолодание, усиление ветра и ливни, которые местами могут оказать неблагоприятное действие», — рассказала «КП»-Кубань начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Пик ливней придется на середину рабочей недели. 14, 15 и 16 ноября они зарядят на большей части региона. При этом в четверг ночные температуры обрушатся до 0 отметок, да и днем не стоит ждать тепла.

«Столбики термометров ночью 14 ноября покажут +4…+9, днем +8…+12. В среду немного потеплеет. Днем будет +13…+18 градусов. Но уже на следующие сутки из-за очередного фронтального раздела в ночные часы воздух прогреется всего лишь до +9 градусов, а в юго-восточных районах прогнозируется 0…+5. Днем 16 ноября в среднем будет +8…+13 градусов», — отметила синоптик.

Неблагоприятную погодную картину дополнят грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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