15:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Идет похолодание. Краснодарский край ожидают тропические ливни и сильный ветер
В Краснодарском крае похолодает до 0 градусов.
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Осень напомнит о себе уже во вторник, 14 ноября. Тепло из Краснодарского края начнут вытеснять фронтальные разделы. Они будут проходить по территории Кубани в несколько этапов — одни принесут сильные осадки, другие — резкое снижение температуры.
«Погода в крае изменится. Нас ждет резкое похолодание, усиление ветра и ливни, которые местами могут оказать неблагоприятное действие», — рассказала «КП»-Кубань начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.
Пик ливней придется на середину рабочей недели. 14, 15 и 16 ноября они зарядят на большей части региона. При этом в четверг ночные температуры обрушатся до 0 отметок, да и днем не стоит ждать тепла.
«Столбики термометров ночью 14 ноября покажут +4…+9, днем +8…+12. В среду немного потеплеет. Днем будет +13…+18 градусов. Но уже на следующие сутки из-за очередного фронтального раздела в ночные часы воздух прогреется всего лишь до +9 градусов, а в юго-восточных районах прогнозируется 0…+5. Днем 16 ноября в среднем будет +8…+13 градусов», — отметила синоптик.
Неблагоприятную погодную картину дополнят грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с.