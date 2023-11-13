Штормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветра

По данным синоптиков, непогода, захватившая полуостров в выходные, продолжится вечером 13 ноября, а также в ночь и вплоть до утра 14 ноября.
Как сообщал РИА Новости Крым, штормовое предупреждение синоптики объявили в преддверии выходных. В субботу и воскресенье Крым и Севастополь накрыли сильные дожди. Однако намного больше регионы полуострова пострадали от порывов ветра.
Начиная с вечера субботы в разных городах полуострова ликвидируют последствия непогоды: упавшие деревья, обрывы линий электропередач. Только в столице Крыма, по информации МБУ «Город», за прошедшие сутки поступило 38 заявок об упавших деревьях.
В Севастополе из-за сильного ветра поднялся шторм в бухте, в результате чего властям пришлось временно отменить морское пассажирское и паромное сообщение с Северной стороной города. Вместо катеров и паромов для севастопольцев временно наладили автобусное сообщение.