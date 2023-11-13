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14:52 (мск), источник: РИА Крым

Штормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Сильные дожди и ветер пообещали синоптики Крыму в ближайшие сутки. О новом штормовом предупреждении со ссылкой на крымский Гидрометцентр сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

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Источник: РИА "Новости"

По данным синоптиков, непогода, захватившая полуостров в выходные, продолжится вечером 13 ноября, а также в ночь и вплоть до утра 14 ноября.

«В южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди. Усиление северо-западного ветра 15−20 м/с».

отмечается в экстренном сообщении

Как сообщал РИА Новости Крым, штормовое предупреждение синоптики объявили в преддверии выходных. В субботу и воскресенье Крым и Севастополь накрыли сильные дожди. Однако намного больше регионы полуострова пострадали от порывов ветра.

Начиная с вечера субботы в разных городах полуострова ликвидируют последствия непогоды: упавшие деревья, обрывы линий электропередач. Только в столице Крыма, по информации МБУ «Город», за прошедшие сутки поступило 38 заявок об упавших деревьях.

В Севастополе из-за сильного ветра поднялся шторм в бухте, в результате чего властям пришлось временно отменить морское пассажирское и паромное сообщение с Северной стороной города. Вместо катеров и паромов для севастопольцев временно наладили автобусное сообщение.

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