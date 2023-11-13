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14:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за тумана в Воронежской области ввели желтый уровень погодной опасности

Автомобилистов предупреждают о внимательности на дорогах.

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Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали о тумане, который ожидается в некоторых районах Воронежской области. Из-за этого регион попал в желтую зону погодной опасности на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России.

Туман возможен с 18:00 понедельника, 13 ноября до 6:00 вторника, 14 ноября. В связи с этим автомобилистам надо быть максимально внимательными на дорогах.

Ранее стало известно, что на рабочей неделе с 13 по 17 ноября в регионе заметно похолодает. Возможен снег с дождем, а ночью температура воздуха опустится до 0.

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