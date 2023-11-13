14:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронежцев предупредили о новом способе телефонного мошенничества
Аферисты теперь представляются сотрудниками МФЦ и просят продиктовать им персональные данные.
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Жителей Воронежской области продолжают «разводить» на деньги мошенники. При этом они изыскивают все новые и новые способы, как завладеть чужими сбережениями. Об одном из них рассказали на странице в соцсети администрации Рамонского района.
Людей, склонных доверять незнакомцам, предупредил о том, что им могут позвонить мошенники, представляющиеся специалистами МФЦ. Аферисты просят продиктовать им персональные данные. В частности, ИНН, СНИЛС. Также настоятельно предлагают назвать номер счета в банке или код доступа к личному кабинету на портале Госуслуг.
При этом надо иметь в виду, что специалисты многофункциональных центров Воронежской области никогда не обзванивают клиентов с просьбой сообщить личные данные. Звонки из центров госуслуг могут быть лишь для уточнения предварительной записи или приглашения за готовыми документами.
Если у вас появилось подозрение, что вам звонит мошенник, положите трубку и перезвоните сами по номерам телефонов филиалов МФЦ, которые указаны на официальном сайте mydocuments36.ru, или в call-центр