14:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Стало известно, кто приедет в Самару на 5-й этап Гран-при по фигурному катанию
Федерация фигурного катания опубликовала предварительный список участников «Волжского пируэта».
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Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников 5-го этапа Гран-при России по фигурному катанию — «Волжский пируэт», который пройдет в Самаре 18 и 19 ноября. В программе заявлены одиночное катание и танцы на льду.
В мужском одиночном катании выступят Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Алексей Ерохов, Александр Мельников, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Степан Тартыгин, Михаил Терновский. Также в Самару во второй раз приедут Александр Самарин и Андрей Мозалев. Оба спортсмена выступали на этапе в областной столице в прошлом году.
В женском одиночном катании на коньках тоже будет интересно наблюдать за следующими участницами. На самарский лед выйдут Софья Акатьева, Ксения Гущина, Олеся Козлова, Вероника Малышева, Дарья Садкова, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Майя Хромых и Елена Черникова.
Также в программе предварительного списка участников пятого этапа Гран-при России есть и танцевальные дуэты. Серьезную конкуренцию составят пары Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, а также чемпионы России 2023 года Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Кроме того, свои программы готовы показать Ульяна Ермакова и Артем Крылов, Варвара Жданова и Тимур Бабаев Смирнов, Ксения Краусова и Даниил Корочкин, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Дарья Савкина и Александр Вахнов, Софья Тютюнина и Матвей Грачев.