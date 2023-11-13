16:41 (мск), источник: Piter.tv
В Петербурге в пяти районах ограничат движение транспорта с 15 ноября
ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в пяти районах с 15 ноября.
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В Выборгском, Калининском, Приморском, Курортном и Пушкинском районах ограничат движение транспорта с 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Выборгский район.
В связи с производством работ по строительству газопровода с 15 по 22 ноября закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Сергея Марго и Ярославского проспекта, а также движение транспорта по улице Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта.
Калининский район.
В связи с производством работ по устройству въездов-выездов на Свердловской набережной от улицы Ватутина до Малоохтинского моста 15 ноября ограничивается движение транспорта по Свердловской набережной у Феодосийской улицы.
Приморский район.
С 15 по 26 ноября в связи с производством работ по строительству инженерных сетей закрывается движение транспорта по 2-й Никитинской улице от улицы Репищева до Главной улицы.
Курортный район.
С 15 по 17 ноября в связи с производством работ по строительству газопровода закрывается движение транспорта по улице Пушкина в поселке Комарово от 1-й Дачной улицы до Морской улицы.
Пушкинский район.
В связи с производством работ по строительству тепловой сети в Пушкине с 15 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года закрывается движение транспорта по Гусарской улице от Колокольного переулка до Саперной улицы, а также с 15 ноября по 15 декабря 2023 года закрывается движение транспорта по Саперной улице от Огородной улицы до Гусарской улицы.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в двух районах с 13 и 14 ноября.