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14:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области продолжит бушевать штормовой ветер

В Самарской области сохранится усиление штормового ветра 14 ноября 2023 года.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 0 м/с 80% 768 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили об усилении ветра. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью с понедельника на вторник сохранится усиление юго-западного ветра, порывы которого достигнут 15−20 метров в секунду. Сотрудники МЧС рекомендуют горожанам оставаться дома. Если же сильный ветер застал вас на улице, следует укрыться от него в подъездах или подземных переходах.

Не стоит прятаться от штормового ветра около домов, за остановками, рекламными щитами и недостроенными зданиями. Жителям частных домов нужно убрать хозяйственные вещи со двора.

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