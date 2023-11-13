14:59 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области продолжит бушевать штормовой ветер
В Самарской области сохранится усиление штормового ветра 14 ноября 2023 года.
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В Самарской области местных жителей предупредили об усилении ветра. В регионе объявлен желтый уровень опасности.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью с понедельника на вторник сохранится усиление юго-западного ветра, порывы которого достигнут 15−20 метров в секунду. Сотрудники МЧС рекомендуют горожанам оставаться дома. Если же сильный ветер застал вас на улице, следует укрыться от него в подъездах или подземных переходах.
Не стоит прятаться от штормового ветра около домов, за остановками, рекламными щитами и недостроенными зданиями. Жителям частных домов нужно убрать хозяйственные вещи со двора.