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14:55 (мск), источник: ЕАН

Чат-бот для газификации запустили в Свердловской области

В Свердловской области запущен чат-бот для желающих присоединиться к программе социальной газификации. Как сообщает пресс-служба департамента информполитики региона, проект разработан совместно министерством энергетики и ЖКХ области и ЦУР.

Глава минЖКХ региона Николай Смирнов пояснил, что чат-бот позволит жителям быстро сориентироваться в самой программе. Виртуальный помощник подробно расскажет об основных этапах подключения дома к газу, объяснит, куда подать заявку и какие для этого нужны документы.

Это далеко не первый проект, направленный на то, чтобы облегчить гражданам доступ к программе. Напомним, в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева создана карта социальной газификации. Любой житель области может узнать, указав свой адрес, числится ли его дом в плане газификации, в какие сроки она пройдет, какая компания проведет газ и сколько будет стоить услуга. Также будет возможность подать заявку на догазификацию по ссылке. Кроме того, интерактивная карта позволяет ознакомиться с существующими мерами социальной поддержки в рамках догазификации, максимальный размер которых составляет 100 тыс. рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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