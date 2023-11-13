Чат-бот для газификации запустили в Свердловской области

Глава минЖКХ региона Николай Смирнов пояснил, что чат-бот позволит жителям быстро сориентироваться в самой программе. Виртуальный помощник подробно расскажет об основных этапах подключения дома к газу, объяснит, куда подать заявку и какие для этого нужны документы.
Это далеко не первый проект, направленный на то, чтобы облегчить гражданам доступ к программе. Напомним, в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева создана карта социальной газификации. Любой житель области может узнать, указав свой адрес, числится ли его дом в плане газификации, в какие сроки она пройдет, какая компания проведет газ и сколько будет стоить услуга. Также будет возможность подать заявку на догазификацию по ссылке. Кроме того, интерактивная карта позволяет ознакомиться с существующими мерами социальной поддержки в рамках догазификации, максимальный размер которых составляет 100 тыс. рублей.