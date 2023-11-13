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15:01 (мск), источник: CityTraffic.ru

Умерла директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева

Соболезнования в связи с ее кончиной выразили бард Александр Городницкий и его соавтор Наталья Касперович.

Источник: CityTraffic.ru

В воскресенье, 12 ноября, скончалась директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева. Об этом сообщается на официальной странице клуба Валерия Грушина в социальной сети «ВКонтакте».

Соболезнования в связи со смертью Ирины Зверевой выразили члены клуба Александр Городницкий и Наталья Касперович.

— Мудрая, умная, чуткая, добрая, честная, бесконечно любящая авторскую песню, Грушинский Фестиваль и родную Самару, Ира была прекрасным организатором и обладала безупречным творческим вкусом, — говорится в сообщении.

Причина смерти Ирины Зверевой не называется. В сообщении клуба отмечается, что ее сердце не выдержало. Дата прощания с ней будет объявлена позже.

Наталья Николаева.

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