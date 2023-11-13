15:01 (мск), источник: CityTraffic.ru
Умерла директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева
Соболезнования в связи с ее кончиной выразили бард Александр Городницкий и его соавтор Наталья Касперович.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В воскресенье, 12 ноября, скончалась директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева. Об этом сообщается на официальной странице клуба Валерия Грушина в социальной сети «ВКонтакте».
Соболезнования в связи со смертью Ирины Зверевой выразили члены клуба Александр Городницкий и Наталья Касперович.
— Мудрая, умная, чуткая, добрая, честная, бесконечно любящая авторскую песню, Грушинский Фестиваль и родную Самару, Ира была прекрасным организатором и обладала безупречным творческим вкусом, — говорится в сообщении.
Причина смерти Ирины Зверевой не называется. В сообщении клуба отмечается, что ее сердце не выдержало. Дата прощания с ней будет объявлена позже.
Наталья Николаева.