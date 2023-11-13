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15:57 (мск), источник: МК.RU Челябинск

В челябинских школах могут ввести уроки плавания

В качестве эксперимента занятия попробуют встроить в учебный процесс некоторых школ уже в следующем году.

Эту идею сегодня обсудили на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Необходимость обучения детей правильному нахождению на воде истолкована несчастными случаями, которые всё чаще происходят на водоёмах Челябинской области. Как отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников, уроки плавания для школьников необходимо вводить в рамках урока «Основы безопасности жизнедеятельности», чтобы ребята получали основные навыки поведения на воде.

«Важно прививать навыки нахождения на воде с детского садика, как раз будет возможность у наших тренеров отсматривать будущих звёзд, — сказал Максим Клещевников. — Для реализации проекта необходима материально-техническая база, которая будет позволять проводить пятый, шестой, седьмой урок в школе, чтобы укреплять, закалять и оздоравливать детей».

По словам спикера, возможность реализации пилотного проекта уже прорабатывается. Предварительным местом проведения таких занятий назвали бассейном «Электрометаллург», который заработает в следующем году после ремонта. Однако инициативу пока не рассчитывают распространять на все школы. Здесь важно обеспечить соответствующую материально-техническую базу.

«Это должна быть хорошо просчитанная государственная политика по строительству новых школ с бассейнами, потому что в существующих достаточно сложно организовать этот процесс», — считает директор спортшколы по плаванию «Юника» Ирина Шведкая.

Она добавила, что в Челябинске только в лицее № 11 есть плавательный бассейн, но насколько широко там применяется подобная практика, ей не известно. Кроме того, спикер заметила, что целесообразно вводить занятия по плаванию именно в начальной школе. При систематических уроках эффект от них обязательно появится.

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