16:47 (мск), источник: Комсомольская правда
Дожди и ночные заморозки: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 14 ноября
В Волгоградской области ожидаются ночные заморозки.
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К середине ноября в Волгоградской области отмечается похолодание. Местами ночью даже ожидаются минусовые температуры. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, 14 ноября погоду испортят сильные дожди.
Во вторник в Волгоградской области синоптики обещают обильные осадки. Местами пойдут ливни. Особенно сильные дожди будут в южной части региона. В Волгограде же дожди ожидаются ночью и утром.
На территории всей области прогнозируют усиление южного ветра до 11 метров в секунду. Ночью в регионе будет +3…+8º, при прояснении +2…-2 градуса, в Волгограде +2…+4 тепла. Днем потеплеет до +10 градусов.