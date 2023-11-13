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16:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Дожди и ночные заморозки: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 14 ноября

В Волгоградской области ожидаются ночные заморозки.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 3 м/с 87% 769 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

К середине ноября в Волгоградской области отмечается похолодание. Местами ночью даже ожидаются минусовые температуры. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, 14 ноября погоду испортят сильные дожди.

Во вторник в Волгоградской области синоптики обещают обильные осадки. Местами пойдут ливни. Особенно сильные дожди будут в южной части региона. В Волгограде же дожди ожидаются ночью и утром.

На территории всей области прогнозируют усиление южного ветра до 11 метров в секунду. Ночью в регионе будет +3…+8º, при прояснении +2…-2 градуса, в Волгограде +2…+4 тепла. Днем потеплеет до +10 градусов.

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